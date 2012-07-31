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债券 | 2012年 7月 31日 星期二 09:43 BJT

《汇市简讯》本周美联储和欧洲央行的举措将决定欧元/美元的走向

0118GMT 市场对于美联储和欧洲央行本周将采取何种行动方面看法不一.对欧元/美元而言最糟糕的情况是,美联储没有宣布QE3,而欧洲央行仅是指出未来重启证券市场计划(SMP),且转而采取长期再融资操作(LTRO)等其他措施,令市场感到失望;而最好的情形是,美联储推行QE3,而且欧洲央行宣布重启SMP,仅是数量及条件留待确定.(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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