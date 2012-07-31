〔中国钢铁〕上半年会员钢铁企业累计实现利润同比下降95.81%--中钢协

标题新闻：德国中左派社会民主党支持率升至33%，超过梅克尔所在基督教民主党的32%--民调
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京7月31日电---中国钢铁工业协会周二称,上半年会员钢铁企业累计实现利润23.85亿元人民币,同比下降95.81%.
中钢协拥有74家会员钢铁企业,其在新闻发布会上并称,上半年会员钢企销售利润率降至0.13%,去年同期为3.06%.
中国钢铁行业今年仍将面临严峻形势.需求减弱、钢材生产成本上升,已经使行业一季度录得亏损逾10亿元.(完)
--发稿 李文科; 撰写 张胜男; 审校 杨淑祯
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透柏林2月18日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)曾表示，欧央行需要观察通胀是否在其略低于2%的目标区间内企稳，之后才可以升息，但她希望购债计划能在年底前逐步缩减规模。
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。