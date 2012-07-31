《汇市简讯》英镑/日圆重新测试支撑位122.5

0131GMT
* 若突破通道,将引领汇价升向阻力位123.8
* 重新测试通道及水平支撑位122.5
* 连续几日蜡烛图的上影线较长,意味着买家介入
* 50%费波纳齐回档位在122.27,未来可能短暂小幅下滑
* 走势偏多之前,可能先测试50%费波纳齐回档位,然后被弹回
* 浏览相关技术图表,请点选:(link.reuters.com/kyj49s).(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
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