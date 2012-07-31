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亚洲 | 2012年 7月 31日 星期二 10:03 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆重新测试支撑位122.5

0131GMT * 若突破通道,将引领汇价升向阻力位123.8 * 重新测试通道及水平支撑位122.5 * 连续几日蜡烛图的上影线较长,意味着买家介入 * 50%费波纳齐回档位在122.27,未来可能短暂小幅下滑 * 走势偏多之前,可能先测试50%费波纳齐回档位,然后被弹回 * 浏览相关技术图表,请点选:(link.reuters.com/kyj49s).(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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