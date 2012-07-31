〔新债招标〕中国铁道部10年企业债利率4.60%,15年期4.75%--业内人士

路透上海7月31日电---业内人士周二透露,中国铁道部今日在银行间债市招标发行的10年期固息企业债,中标利率4.60%;同时招标的15年期品种,中标利率为4.75%.

该期债为铁道部今年第三期铁路建设债券,计划发行总额270亿元人民币,其中10年期220亿元,15年期50亿元.采用固定利率方式,按年计息.两个品种票面年利率均为shibor基准利率加上基本利差,10年期品种招标利率区间为3.81-4.81%,15年期利率区间为4.12-5.12%.

该期债主承销商为中信证券(600030.SS)(6030.HK)、华泰联合证券、中信建投、银河证券、中金公司和光大证券.经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级和本期债券信用等级均AAA.

该期债8月1日开始分销,当日上午12:00截止缴款.

路透此前报导称,中国铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿元,这一水平较去年同比增加五成.[ID:nSH0109473](完)