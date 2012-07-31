〔瑞士金融〕瑞士央行将公布期中业绩,或支撑其外汇干预政策

美国债市：公债发行日程表
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路透苏黎世7月30日电---瑞士央行(SNBN.S)今年上半年料录得获利,从而增强其维护瑞郎/欧元1.20汇率上限的能力,并以此让抨击其政策的批评者无话可说.
由于瑞士央行的外汇储备规模庞大,因此将于周二0530GMT公布的央行期中业绩备受关注,外界想从中寻找瑞士央行能在多长时间内维持瑞郎汇率限价的线索.
为了阻止瑞郎兑欧元上涨以及避免经济衰退,瑞士央行在过去三年中累积了价值逾3,000亿瑞郎(3,090亿美元)的外币,规模超过瑞士经济年产出的一半.
通常瑞士央行的外汇储备中约一半是欧元,而汇率或其他资产价格的变动会导致该央行获利以及股东派息的大幅波动.
瑞士央行是一家股份制公司,瑞士26个联邦是其最大股东.
分析师预计2012年上半年瑞士央行不会深度亏损:由于汇价限制,在欧元因债务危机而承压之际,瑞郎兑美元已经贬值约2%.瑞士央行的资本亦增加.
情况将较2012年第一季改善,当时由于瑞郎兑美元和欧元升值,瑞士央行的外汇头寸出现了26亿瑞郎的亏损.
但若瑞士央行上半年出现大规模亏损,就会给右翼政客更多口实以攻击央行的政策,并可能损伤该央行在市场上的信誉.
截至第一季末,瑞士央行外汇储备中51%为欧元,28%为美元,9%为日圆,5%是英镑,加元和其他货币的持有比例分别为4%和3%,配置状况与之前几季类似.
有关瑞士央行外汇储备配置的新数据将在周二0700GMT左右公布.(完)
--编译 吴云凌;审校 张明钧
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