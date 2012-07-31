〔欧洲个股〕瑞银第二季业绩料在Libor操控丑闻调查下黯然失色

* 瑞银第二季业绩料于周二0445GMT公布

* 瑞银受到有关Libor操纵丑闻的审查

* 分析师预计第二季净利为11.41亿瑞郎

路透苏黎世7月31日电---瑞银集团(UBS)UBSN.VX周二料公布第二季获利成长,但投资者更为关注的,将是该行就操控伦敦银行间拆放款利率(Libor)的问题有何表态.

瑞士监管机构FINMA周一称,在一项可能涉嫌Libor操控的调查中正对瑞银和瑞士信贷CSGN.VX进行质询.

FINMA发言人周一对路透表示,"我们正积极跟进相关信息,以便判断到底发生了什么."

这两家银行并未受到正式调查,法律规定瑞士银行业者有义务配合FINMA的工作.

据两位知情人士周一透露,因涉嫌操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)而遭调查的数家欧洲银行已与欧盟反垄断监管机构协作,以期能降低罚款.[ID:nST0534343]

瑞银是首家在3月时表示被传唤调查的银行,后因其配合有关操控日圆和欧洲日圆Libor的调查,而得到一些司法机构的宽大处理.

据法律文件与知情人士方面的最新细节,包括瑞银在内的三家大型欧洲银行中有大量交易员深入牵涉利率操控.

分析师估计,利率操纵丑闻可能给银行业造成200-400亿美元资金损失,对这个正竭力走出2007-2009年金融危机阴影的行业带来进一步冲击.

路透访问的分析师预计,瑞郎第二季获利料为11.41亿瑞郎(11.6亿美元),较上年同期的10亿瑞郎上升,部分受惠于该行自身债务的收益.

债务价值下降可使银行获得收益,因理论上回购债务变得更便宜;反之,债务价值上升则会带来亏损.

据分析师平均预计,瑞银私人银行业务新取得的净资金料为50亿瑞郎,将对未来的营收构成支撑.(完)