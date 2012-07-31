〔中国公开市场〕逆回购缩量但指导意义凸显,央行或有意打造利率走廊(更新版)

(新增交易员评论和央行公告)

* 今日公开市场逆回购操作量大幅缩水,仅80亿元

* 资金供给充裕,机构需求有限

* 逆回购利率对资金利率指导意义逐渐增强

* 央行或意在使用正/逆回购打造利率"走廊"

路透上海7月31日电---中国央行公开市场今日仅进行80亿元人民币逆回购操作,较前大幅缩量.市场资金供给充裕,机构对逆回购需求有限.业内人士表示,央行趋于细致化调节,正/逆回购可能视情况轮番出场以打造利率"走廊".

交易员表示,各家机构所需存款基本筹集到位,加之财政资金投放亦助流动性回暖,因此机构"不差钱".且七天逆回购利率较同期限质押式回购利率相对较高,也无法吸引机构目光.

"除了昨天下午和今天开始补头寸需求多点,上周流动性还可以,而且3.35比前几天的加权还高,没需求很正常."华南一银行交易员称

央行公告称,今日公开市场进行的80亿元七天期逆回购,中标利率为3.35%,与最近一次持平.

银行间资金市场七天期质押式回购CN7DRP=CFXS上日加权价仅为3.1389%.但随着逆回购操作进行后,最新七天期质押式回购加权平均利率已升至3.3527%.

对此北京一银行交易员认为,目前经济走势并不明朗,外汇占款持续低位运行,央行调节流动性的手法愈加精准,允许同时申报正/逆回购需求或为未来建立利率"走廊"做打算.

他进一步解释称,如资金面紧张,市场利率过高,央行可以出逆回购引导利率下行,如资金过于宽松,市场利率过低,央行可以用正回购拉动利率上行.总体上央行希望资金成本维持在与经济形势相匹配的合意范围内.

"两边用正、逆回购利率设定个区间,让利率在中间走,而近期资金面一直也没有特别放松,所以推出正回购(调节利率)尚不具备条件."他称.

上海一银行资金交易员也指出,目前在日间进行资金交易的时候,逆回购利率已经成为重要的风向标.

周一公开市场一级交易商继续同时上报了正/逆回购两种需求,其中逆回购期限为七天,正回购期限包括28天和91天.

上周央行公开市场进行了总额1,450亿元人民币的逆回购操作,中标利率持稳在3.35%.正回购并未现身.当周央行净投放资金460亿元.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.进入7月,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) 待定

正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) 80

(周四) 待定

央票到期 10

正回购到期 --

逆回购到期 1,450

==================================== (完)