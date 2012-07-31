《汇市简讯》美元/坡元跌破波动区间底部

0256GMT
* 美元/坡元刚跌破波动区间底部
* 美联储和欧洲央行会议前,投资者解除美元仓位
* 亚洲地区股市涨势强劲,MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.9%,提振风险交投
* 月末资金流动也提供助力.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
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