《汇市简讯》欧元/美元受良好买盘支撑,因空头在重要事件到来前平仓

欧洲经济：央行执委劳滕施莱格乐见通胀上升，但称升息还言之过早

路透柏林2月18日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)曾表示，欧央行需要观察通胀是否在其略低于2%的目标区间内企稳，之后才可以升息，但她希望购债计划能在年底前逐步缩减规模。