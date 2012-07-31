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市场报道 | 2012年 7月 31日 星期二 11:08 BJT

《汇市简讯》欧元/美元受良好买盘支撑,因空头在重要事件到来前平仓

0256GMT * 美元亚市早盘承压,因亚洲股市带来沉重压力 * 欧元/美元汇价升破1.2270促使空头回补出现 * 关注略低于1.2300的小时图阻力位.(完) --编译 许娜;审校 艾茂林 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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