《汇市简讯》美元/韩元走势沉重,因韩国股市继续保持良好的上涨势头

0302GMT
* 美元/韩元继续守在昨日低位1,133附近
* 韩国股市综合股价指数(KOSPI)上涨1.5%,在亚洲涨幅居前
* Kospi连续第四日上涨,大盘股的买需强劲
* 美元/韩元若跌穿1,132.7,将下看1,125.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张若琪
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