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亚洲 | 2012年 7月 31日 星期二 11:14 BJT

《汇市简讯》美元/韩元走势沉重,因韩国股市继续保持良好的上涨势头

0302GMT * 美元/韩元继续守在昨日低位1,133附近 * 韩国股市综合股价指数(KOSPI)上涨1.5%,在亚洲涨幅居前 * Kospi连续第四日上涨,大盘股的买需强劲 * 美元/韩元若跌穿1,132.7,将下看1,125.(完) --编译 兰秀娟;审校 张若琪 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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