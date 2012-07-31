〔新债招标〕中国国开行"福娃债"续增发一年期收益率高企,长债需求尚稳(更新版)

欧洲经济：央行执委劳滕施莱格乐见通胀上升，但称升息还言之过早
路透柏林2月18日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)曾表示，欧央行需要观察通胀是否在其略低于2%的目标区间内企稳，之后才可以升息，但她希望购债计划能在年底前逐步缩减规模。
* 一年期中标收益率明显高于市场预期
* 资金成本难降,提升投资者对利率要求
* 其余四期亦略高预期,但长期债需求稳定
路透北京7月31日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二对第二轮"福娃债"(指五债同发)进行续增发招标,其中一年期品种中标收益率明显高于此前市场预期,其余四期包括三、五、七及10年,收益率亦略高于预期.
交易人士指出,近期回购利率相对坚挺,资金成本高位震荡,提升机构对短债利率要求,且参与热情有限,拖累一年期品种认购倍数创第二轮"福娃债"发行来低位,不过长期限品种需求则较为稳定.
"短端的中标收益率比二级市场高,长端的话还是比较符合预期的.从资金面看,短期限资金成本波动比较大,平均(资金)利率水平还是处于高位,压制短债的实际收益,所以大家就不太愿意拿."上海一商业银行交易员称.
中国央行公开市场连续第六周进行了逆回购操作,今日进行的80亿元人民币七天期逆回购,中标利率继续持平于3.35%.[CN/MMTCN]北京时间11:49,中国银行间市场七天质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS为3.3532%,较上日涨逾21个基点(bp).
具体增发结果如下:
一年 三年 五年 七年 10年
中标收益率 2.9954% 3.3849% 3.7642% *3.9586% 4.0607%
预期均值 2.92% 3.37% 3.73% 3.94% 4.05%
投标倍数 1.52 1.56 1.57 2.38 1.66
前次增发收益率 2.8540% 3.3008% 3.6563% *3.9063% 4.0215%
(7月17日)
注: *七年期为加权收益率.
本次招标的为国开行7月3日招标发行的第28期至32期金融债的第二次增发债.国开行当时并公告称,国开行将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.
具体条款如下:
第28-32期增发债
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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
发行总量 一、三年期各不超50亿元,五年不超60亿元,
七年和10年各不超70亿元
票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.9702%和4.06%
招标方式 一、三、五、10年期单一价格(荷兰式),七年期多种价格(美国式)
缴款日 8月6日
起息日 7月9日
分销期 8月1日-6日
上市日 一年期为8月8日;三至10年期为8月10日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------------(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
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