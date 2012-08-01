〔中国数据〕7月制造业PMI终值49.3创三个月新高,但略低于初值--汇丰

路透北京8月1日电---汇丰(HSBC)周三公布的中国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.3,略低于初值49.5,但仍创下三个月高点;而其较上月终值高达1.1个百分点的环比升幅,亦为21个月以来最大.

上月终值一度降至48.2的七个月低位.PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标.

Markit提供的新闻稿显示,7月产出分项指数终值亦被从初值51.2小幅下修至50.9,但依然是九个月最高水准,且为五个月来首次回到荣枯分水岭上方.

当月新订单和新出口订单数据亦较初值略有下修,但和上月终值相比均有回升;企业投入和产出价格均为连续第三个月处在50下方,和中国通胀压力持续回落的趋势相吻合.

不过7月企业仍在持续减员,就业分项指数续降至48下方,创下40个月最低水平.

稍早出炉的中国官方7月制造业PMI小幅降至八个月新低50.1,暗示经济下行压力仍存.[ID:nEAP30318C]

PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)