《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月1日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中国铝业 150 30 3 8/1簿记建档 交通银行 AAA 8/2 8/3 ( 2600.HK )( 601600.SS ) 北京银行 ============================================================================================= *中国海运集团 200 40 6 8/2簿记建档 国开行 AAA 8/3 8/6 光大银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *招商证券 46 46 3 8/6簿记建档 工商银行 AAA 8/7 8/8 ( 600999.SS ) 农业银行等 ============================================================================================= *三聚环保 4 2 12 8/7簿记建档 北京银行 A+ 8/8 8/9 ( 300072.SZ ) ============================================================================================= *福建锦江 4 2 12 8/7簿记建档 民生银行 A+ 8/8 8/9 科技公司 工商银行 ============================================================================================= *重庆粮食集团 2 1 12 8/7簿记建档 招商银行 AA- 8/9 8/10 ============================================================================================= *江苏广电有线 30 15 12 8/7簿记建档 招商银行 AA+ 8/9 8/10 信息网络公司 ============================================================================================= *蚌埠玻璃工业 4 2 12 8/8簿记建档 南京银行 A+ 8/9 8/10 设计研究院 ============================================================================================= *厦门国贸 7 7 12 8/8簿记建档 进出口行 AA 8/9 8/10 ( 600755.SS ) 浦发银行 ============================================================================================= 模塑科技 3.5 2 12 8/2簿记建档 上海银行 A+ 8/3 8/6 ( 000700.SZ ) ============================================================================================= 辽通化工 20 10 12 8/3簿记建档 中国银行 AA+ 8/6 8/7 ( 000059.SZ ) 民生银行 ============================================================================================= 昆明钢铁集团 5.9 5.9 12 8/6簿记建档 浦发银行 AA 8/8 8/9 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *镇江城投集团 20 10 5 8/3簿记建档 民生银行 AA 8/6 8/7 ============================================================================================= *华润医药控股 44 30 5 8/7簿记建档 农业银行 AAA 8/8 8/9 工商银行 ============================================================================================= *江阴公有资产 8 4 3 8/7簿记建档 浙商银行 AA- 8/8 8/9 经营公司 ============================================================================================= *鞍钢集团 100 50 3 8/7簿记建档 农业银行 AAA 8/8 8/9 工商银行 ============================================================================================= *锦江国际集团 16 16 5 8/7簿记建档 工商银行 AAA 8/8 8/9 浦发银行 ============================================================================================= *昆明自来水集团 2 2 5 8/7簿记建档 民生银行 AA 8/8 8/9 ============================================================================================= *中条山有色 10 5 3 8/7簿记建档 交通银行 AA- 8/8 8/9 金属集团 国开行 ============================================================================================= *上海徐家汇 4.5 4.5 3 8/7簿记建档 招商银行 AA 8/8 8/9 商城集团 ============================================================================================= *新华传媒 5 5 3 8/8簿记建档 上海银行 AA 8/9 8/10 ( 600825.SS ) 建设银行 ============================================================================================= 长江三峡集团 300 50 5 8/2簿记建档 农业银行 AAA 8/3 8/6 中信证券 ============================================================================================= 洛阳钼业 20 20 5 8/2簿记建档 中国银行 AA+ 8/3 8/6 ( 3993.HK ) 工商银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ================================================================