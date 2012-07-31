《全球市场》亚股上扬,投资者谨慎期待欧洲央行和美联储刺激新政

标题新闻：德国中左派社会民主党支持率升至33%，超过梅克尔所在基督教民主党的32%--民调
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* MSCI明晟亚太地区(除日本)股指涨1%,创5月11日以来高位
* 日本PMI下滑速度为2011年地震以来最快
* 澳元兑欧元保持在纪录高位附近,兑美元触及四个月高点
路透东京7月31日电---亚洲股市周二上扬,因投资者预期欧洲央行(ECB)和美国联邦储备理事会(美联储, FED)将在本周会议上公布新刺激计划,但对欧洲央行举措长期效果的质疑情绪限制了欧元涨幅.
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路透柏林2月18日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)曾表示，欧央行需要观察通胀是否在其略低于2%的目标区间内企稳，之后才可以升息，但她希望购债计划能在年底前逐步缩减规模。
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。