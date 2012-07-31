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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 11:35 BJT

《全球市场》亚股上扬,投资者谨慎期待欧洲央行和美联储刺激新政

* MSCI明晟亚太地区(除日本)股指涨1%,创5月11日以来高位

* 日本PMI下滑速度为2011年地震以来最快

* 澳元兑欧元保持在纪录高位附近,兑美元触及四个月高点

路透东京7月31日电---亚洲股市周二上扬,因投资者预期欧洲央行(ECB)和美国联邦储备理事会(美联储, FED)将在本周会议上公布新刺激计划,但对欧洲央行举措长期效果的质疑情绪限制了欧元涨幅.

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