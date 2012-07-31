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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 11:40 BJT

〔路透调查〕日本基金经理人7月将债券比重提高至51.1%的纪录高位

路透东京7月31日电---一项路透调查显示,日本基金经理人7月的债券配比劲升至纪录高位,股票配比降至11个月以来低位,因全球景气放缓及欧债危机的疑虑,促使资金转向避险.

对11家日本基金经理公司的调查显示,7月债券平均配比为51.1%,为1995年开始调查以来最高,股票配比降至42.1%,为去年8月以来最低.

"在欧债危机及宽松预期的拉锯下,股市料持续表现低迷,"一不愿具名基金经理人称.

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