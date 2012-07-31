〔路透调查〕日本基金经理人7月将债券比重提高至51.1%的纪录高位

标题新闻：德国中左派社会民主党支持率升至33%，超过梅克尔所在基督教民主党的32%--民调
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路透东京7月31日电---一项路透调查显示,日本基金经理人7月的债券配比劲升至纪录高位,股票配比降至11个月以来低位,因全球景气放缓及欧债危机的疑虑,促使资金转向避险.
对11家日本基金经理公司的调查显示,7月债券平均配比为51.1%,为1995年开始调查以来最高,股票配比降至42.1%,为去年8月以来最低.
"在欧债危机及宽松预期的拉锯下,股市料持续表现低迷,"一不愿具名基金经理人称.
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路透柏林2月18日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)曾表示，欧央行需要观察通胀是否在其略低于2%的目标区间内企稳，之后才可以升息，但她希望购债计划能在年底前逐步缩减规模。
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。