〔中国债市动态〕现券收益率普遍上行,新债结果不佳拖累市场人气

路透上海7月31日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率普遍上行,其中利率债涨幅更为明显.上午招标的国开债和铁道债定位均偏高,均拖累了市场人气.
交易员表示,在机构交易户参与力度不足的背景下,投资户对利率的要求大多较高,这导致近期一级市场弱势格局较为明显,而目前政策面暂时平静,一级市场的波动仍会对二级市场形成不小的影响.
"(收益率)上的挺多的,主要是利率债,一级(市场)招的都不太好,信用债抛盘也不少,"上海一银行交易员称.
他并认为,尽管债市短期走势偏弱,但当前经济仍不振,后续或仍有降准等宽松政策出台,因此现券未来走向仍不明朗,还需关注经济基本面的进一步表现.
国家开发银行[CHDB.UL]周二对第二轮"福娃债"(指五债同发)进行续增发招标,其中一年期品种中标收益率明显高于此前市场预期,其余四期包括三、五、七及10年,收益率亦略高于预期.[ID:nSB1697026]
此外铁道部今日在银行间债市招标发行的10年期固息企业债,中标利率4.60%,高于7月初时招标的4.45%;同时招标的15年期品种,中标利率为4.75%.
剩余期限约6.61年的国债120005券最新成交对应收益率CN120005=CFXS为3.07%,上日尾盘为3.05%.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良