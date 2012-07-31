〔中国汇市〕人民币早盘窄幅波动走平,欧洲央行决策会议前交投趋谨慎

* 人民币早盘窄幅波动后收平

* 欧洲央行决策会议前全球投资者保持谨慎

* 结汇量较此前放大,结售汇保持相对平稳

路透北京7月31日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘几无变化.欧洲央行决策会议前的谨慎情绪下隔夜欧元下滑,人民币/美元中间价微幅开低后,现汇交易延续此前弱势窄幅波动.

交易员并称,因经济前景预期仍然存在分歧,投资者日趋谨慎.人民币于上周触及年内低点6.3967元后,净购汇局面减弱,结汇量较此前放大,结售汇相对平稳亦是汇价波动较小的原因.

北京时间11:55,人民币兑美元即期报6.3791元,上日收报6.3794元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3320元,上日为6.3303元.

上海一交易员称,近期汇价波动不大,今天的波幅也只有20多个基点,显示市场并没有明显预期.

该交易员并指出,近期开盘价与上日收盘连续性较此前更强,由于人民币并非全天交易,连续性的提高也意味着汇市更加成熟;开盘跳空更少,也降低了投资者预判的难度.

隔夜欧元兑美元下滑,为四日来首见,因在欧洲央行和美联储本周稍后的货币政策会议前,投资人不愿冒进.周二亚洲交易时段,欧元兑美元EUR=下跌0.4%至1.2285美元,远低于周五触及的三周高位1.2390美元.上周德拉吉发布言论前,欧元曾跌至1.2042美元附近的两年低位.

国际货币基金组织(IMF)在年度评估中认为,中国人民币兑一篮子货币"中度低估",并下调对中国中期经常帐盈余/国内生产总值(GDP)之比预估至4%-4.5%.[ID:nSB1685890]

离岸市场上,北京时间11:56,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3830/50元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4340/70.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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