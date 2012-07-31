《汇市简讯》欧元/日圆回弹至96.00上方,受空头回补推助

0352GMT
* 在日内投机客空头回补的推助下,欧元/日圆回弹至96.00上方
* 走势仍偏向下滑,但许多人士在本周事件风险结束前料持观望姿态
* 小时图上96.50下方有一些阻力
* 一目均衡转换线在95.71,该水准被确认为日内的支撑位,日内低位在95.78.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
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