〔中国货币市场〕七天回购利率大涨,资金获取来源偏好变化致供需略承压(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透北京7月31日电---中国银行间市场21天期以内质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二早盘转而上涨,其中七天期涨幅较大.市场人士表示,机构出于成本等考量,选择更多从二级而非公开市场获取资金,逆回购操作量大减,致月末当日流动性供需关系略承压,进而推动资金成本上涨.
"七天等回购利率略上,月末嘛,央行的(逆回购)利率也在3.35%,"上海一银行交易员称,"拆借的难度还可以,不是很大.市场只是试探着把一些资金需求的来源从公开市场改到二级,央行也是要把资金维持在较平衡水平."
央行公开市场今日仅进行80亿元人民币七天期逆回购操作,远低于950亿元的到期量,中标利率则继续持平于3.35%.[CN/MMTCN]
上述上海交易员进一步指出,从近期公开市场操作的情况来看,当前基准七天利率水平较合管理层心意;然指望逆回购短期滚动支撑流动性或不现实,资金缺口存在,只是不及一次降准释放资金量大;8月调降法定存款准备金率的可能性不能排除,调降后央行或通过正回购操作等回笼富余资金.
华南地区一银行交易员则指出,8月下半月公开市场到期资金好于上半月,央行或仍可通过短期逆回购操作来平滑资金,逆回购利率持续持稳或提供佐证.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6059 2.5331 +7.28 3,607.23
七天CN7DRP=CFXS 3.3532 3.1389 +21.43 358.54
14天CN14DRP=CFXS 3.3026 3.2735 +2.91 91.69
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6118 2.5371 +7.47 1,124.05
七天CHICNY7D=CFXS 3.4090 3.1675 +24.15 82.80
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.1300 2.8650 +26.50 367.81
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.3350 3.1000 +23.50 83.83
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.2000 2.9000 +30.00 3.70
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.6200 2.5500 +7.00 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3700 3.1332 +23.68 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3100 3.3000 +1.00 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.5983 2.5283 +7.00 --
七天SHICNYSWD= 3.3508 3.1233 +22.75 --
三个月SHICNY3MD= 3.7371 3.7466 -0.95 --
==============================================================================(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
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