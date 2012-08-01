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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 10:57 BJT

《中国企业债发行日程表》--8月1日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体    拟发规模   期限(年)    年利率       主体评级  发行时间     主承销商
            (亿元人民币) 
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*白山市城建      10         7        7.00%           AA-    7/31-8/6    太平洋证券
投资开发公司          (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%)            
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丽江古城管理      7         7        6.68%           AA     7/26-8/1     国信证券
有限责任公司          (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%)            
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上海市城市建设   20         7        4.63%           AAA    7/30-8/3     中银国际
投资开发总公司        (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%)               申银万国证券
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 冉莹; 审校 康熙泽/边竞

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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