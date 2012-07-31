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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 13:25 BJT

〔欧股业绩〕瑞银第二季获利因交易收入下滑而萎缩,展望审慎

路透苏黎世7月31日电---瑞银UBSN.VX周二表示,第二季净利由10亿瑞郎缩减至4.25亿瑞郎(4.33亿美元),因交易收入大幅减少,且佣金和手续费收入下滑.

瑞银的展望审慎,称将持续寻找改善效率的方式,但未进一步说明相关措施.该行截至6月底止雇员63,520人,目前正在裁减约3,500个工作岗位.

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