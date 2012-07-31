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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 13:10 BJT

〔日本数据〕6月房屋开工较上年同期下降0.2%,建筑订单同比增4.6%

路透东京7月31日电---日本国土交通省周二公布,该国6月房屋开工较上年同期下降0.2%,为五个月来首次下降,显示重建支出带动的建筑业复苏速度正在放慢.

50家大型建筑公司6月接到的建筑订单较上年同期增加4.6%.

参看完整表格,请点选国土交通省网站,网址为(here ) (完)

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--编译 张若琪;审校 戴素萍

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