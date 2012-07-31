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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 13:41 BJT

〔韩国热股〕三星电子股价跳涨逾4%,触及两个半月高位

路透首尔7月31日电---全球按营收计最大的科技企业--韩国三星电子(005930.KS)股价周二午后跃升逾4%,跟随韩国股市综合股价指数.KS11涨势.受外资买盘支撑,三星电子及韩国股市并触及约两个半月来高位.

三星上周五公布季度获利创下纪录,今日公司股价有望连续第四天上涨.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王冠中

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