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市场报道 | 2012年 7月 31日 星期二 13:24 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元小升,市场寄望于欧洲央行推更多刺激措施

路透苏黎世7月31日电---瑞郎兑美元周二小涨,跟随欧元走势,全球主要央行或推更多刺激措施的预期对欧元构成支撑.

周一出炉的数据增强了决策者采取行动的紧迫性.数据显示,欧元区经济景气指数跌至近三年低位,因经济衰退加深且企业主愈发悲观.

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