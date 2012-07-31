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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 13:52 BJT

〔瑞士金融〕瑞士央行中期获利创记录,受外汇持仓扶助

路透苏黎世7月31日电---瑞士央行(SNBN.S)公布2012年上半年获利创下纪录,为65亿瑞郎(66.3亿美元),得益于外汇持仓升值,巩固了央行守住瑞郎兑欧元1.20上限的能力.

央行表示,外币头寸净利为51亿瑞郎.

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