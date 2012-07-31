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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 13:40 BJT

〔印度央行〕维持利率不变,因通胀和增长前景恶化

路透孟买7月31日电---印度央行周二一如预期在6月以来第二度维持利率不变,在此同时下调经济成长预估,并调高通胀预估,因经济状况恶化.

印度央行将回购利率INREPO=ECI和银行准备金率INCRR=ECI分别维持在8%和4.75%不变.

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