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市场报道 | 2012年 7月 31日 星期二 14:02 BJT

〔欧股业绩〕德意志银行第二季投行税前获利同比骤降63%,受累欧债危机

路透法兰克福7月31日电---德意志银行(DBKGn.DE)执行长Juergen Fitschen和Anshu Jain警告称欧债危机将继续有损客户活动,该行第二季税前获利下降63%.

企业银行和证券部门税前利润为3.57亿欧元,去年同期则为9.69亿欧元.

资产和财富管理部门税前利润降至3,500万欧元,去年同期则为2.27亿欧元.

执行长表示,"欧债危机持续打压投资者信心,有损全行客户活动."(完)

--编译 石冠兰;审校 张若琪

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