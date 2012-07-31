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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 14:21 BJT

〔瑞士金融〕第二季末瑞士央行外汇储备中欧元比例跳升至60%

路透苏黎世7月31日电---瑞士央行周二公布:

* 截至第二季末外汇储备中美元占比为22%

* 外汇储备中欧元持有比重为60%

* 外汇储备中英镑比重为3%,日圆为8%,加元和其他货币分别为3%和4%

* 储备中85%是政府公债,10%是股票

* 瑞士央行固定收益资产中大部分是AAA级债券.(完)

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