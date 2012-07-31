〔伦敦奥运〕中国游泳奇才叶诗文一鸣惊人

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月30日电（记者 Clara Ferreira-Marques）---鉴于中国女子游泳队在过去几年的持续低迷，年轻小将叶诗文在伦敦奥运赛场上摧枯拉朽的惊人表现引起了人们一片惊叹。

在上周六，叶诗文在女子400米混合泳项目上令人瞠目结舌表现为她赢得了金牌，这在游泳比赛场馆内引起了一阵轩然大波，媒体记者席顿时也陷入忙乱。

中国小将不但将美国队中的世锦赛该项目冠军贝塞尔（Elizabeth Beisel）远远地甩在后面，并创下了新的世界纪录，而且她完成比赛最后50米自由泳的速度几乎与男子世界冠军美国人罗切特（Ryan Lochte）在周六赢得同一项目最后50米的速度一样快。

“我的成绩来源于勤奋和训练，不会使用任何禁药，中国人是清白的，”叶诗文告诉中新社时这样说道。

尽管确实没有证据可以证实叶诗文使用了有助于提高比赛成绩的药物，她惊人的表现确实引起了一些流言蜚语，也促使这位16岁的小将做出了迅速而坚决的回应，否认自己在比赛中作弊。

“我们绝不存在使用禁药的问题，”她在周一透过翻译员告诉记者。“中国队在反兴奋剂方面有严格的条例。”

中国队曾经是女子泳坛上最令人心惊胆战的队伍，但是在一系列禁药丑闻曝光后，她们的主宰地位来得快去得也快。

在1994年罗马世锦赛上，中国队赢得了女子游泳项目上全部14枚金牌中的12枚。但是她们的成就在一个月后就很快被泼上了污点，因为中国七名游泳运动员在广岛亚运会上的药检呈现了阳性反应。

在1998年（澳大利亚）珀斯世锦赛上，四名中国队员被查出类固醇（steroids）呈阳性。而此前仅一周，她们的一名队友以及教练员在悉尼机场被查出携带有人类生长激素。

中国当局承诺要坚决打击此类事件。2000年悉尼奥运会前27名中国队员--其中包括4名游泳运动员--被逐出了奥运代表团时，世界对此仍然持有怀疑。

如今，随着中国队已经赢得了伦敦游泳项目中最先决出的三枚金牌中的两枚，类似议论开始抬头。

叶诗文的队友孙杨在男子400米自由泳中一举夺冠，成为了第一位获得奥运男子游泳金牌的中国选手。

关于中国队使用了违禁药物的暗示已经激怒了中国的游泳爱好者们，他们认为奖牌的分量和国家的骄傲往往紧密相连。

他们中的许多人都通过新浪微博来宣泄自己的不满。

“某些国家的记者别有用心地以这个为借口攻击中国的体育制度，想把一个年轻的小姑娘拖下水、太不人道了，”一位爱好者这样说道。

另一位用户发起了一项名为“应该祝贺而不是审判”的动议。

但是仍然有人心存疑虑：“也许中国人发明了一种还未被发现的新药，不然她怎么会突然变得这么厉害？”

**低调**

叶诗文少言寡语，留着一头不规整的平头，常常带着一张不明所以的笑脸。她在去年的上海世锦赛上就得到了女子200米个人混合泳的冠军，但在国外赛场战绩平平。

在6月李哲思因被查出药检阳性而遭到奥运禁赛之后，叶诗文就在奥运之前成为媒体关注的对象。

《人民日报》上个月称她是有望帮助中国在伦敦奥运会上争夺金牌的新星之一。

该报用“火箭般”这样的词来形容叶诗文的进步。

被中国媒体称呼为“小将”的叶诗文来自于以西湖闻名于世的东部旅游中心杭州的一个平凡普通的工人家庭。

在一位教师发现她手掌和脚掌比同龄人都大之后，叶诗文对于游泳的热情就从她很小的时候开始了。在2007年，她开始作为浙江省队的一员参加比赛。她在2008年加入了中国国家游泳队。

在上海世锦赛赢得世界冠军头衔后，叶诗文只给自己放了一天的假，继而又在澳大利亚进行了为期50天的训练。在那儿，她还享受了海滩风光和异域烧烤。

但是这个星期，她对于来自驻地的某些对中国队运动员“像机器人一样”训练的言论予以驳斥。

“我认为我们的训练非常棒，非常有科学依据的训练，这也是为什么我们全都有所进步，”她说道。（完）