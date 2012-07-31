《汇市简讯》78.00前方强劲买单对美元/日圆构成支撑

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* 美元/日圆续跌,滑至78.10水准.
* 在78.00前方仍然有强劲的日本买单,下方在77.90有停止单.
* 更多的大规模停止单聚集在77.50-60区域.
* 上档方面,在78.50下方有卖单,停止单设在78.70上方,78.85和79.00. (完)
--编译 高琦;审校 蔡美珍
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