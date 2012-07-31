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债券 | 2012年 7月 31日 星期二 14:31 BJT

〔欧元债市〕德债期货企稳,市场质疑欧洲央行能否践行承诺

路透伦敦7月31日电---德国公债期货周二盘初持稳,因市场对欧洲央行本周出手兑现降低西班牙和意大利借款成本承诺的能力持怀疑态度.

西班牙公债收益率(殖利率)已从上周初的7.7%峰值回落一个百分点,此前欧洲央行总裁德拉吉上周表示,该央行将竭尽所能护卫欧元.

这些言论令市场预期,欧洲央行将在周四会议上决定恢复已停止数月的债券购买计划,使得避险德债暴跌.

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