〔欧元债市〕德债期货企稳,市场质疑欧洲央行能否践行承诺

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/21/2017 四周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 13周和26周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 两年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017
路透伦敦7月31日电---德国公债期货周二盘初持稳,因市场对欧洲央行本周出手兑现降低西班牙和意大利借款成本承诺的能力持怀疑态度.
西班牙公债收益率(殖利率)已从上周初的7.7%峰值回落一个百分点,此前欧洲央行总裁德拉吉上周表示,该央行将竭尽所能护卫欧元.
这些言论令市场预期,欧洲央行将在周四会议上决定恢复已停止数月的债券购买计划,使得避险德债暴跌.
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路透纽约2月17日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据 和路透计算，最近一周投机客连续第六周减持美元多仓，美元净多仓降至 四个月来最低。 截至2月14日当周，美元净多仓降至149.9亿美元，为10月11日止当周 以来最低。前周为170.7亿美元。 今年以来美元表现逊色，兑一篮子主要货币下跌1.2%，之前在2016年 上涨3.6%。 美元受累于特朗普政府一系列弱势美元言论，同时美国经济数据暗示 该国经济成长可能不及许多人原先预想的那样强劲。 不过，美元进入2017年以来的弱势表现预计不会持续很长时间，因为 美国联邦储备理事会(美联储)正处在升息周期中。美联储主席叶伦本周稍 早确认今年将有多次升息，指出“每一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议 都有可能。” “美元重拾升势只是时间问题，”BK Asset Management驻纽约外汇 策略主管Kathy Lien说。 “在特朗普总统宣布他的‘重大’税改计划前，(美元)多头可能迟疑 不前，”她补充说。
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。