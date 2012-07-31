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市场报道 | 2012年 7月 31日 星期二 14:37 BJT

〔欧股业绩〕英飞凌第三财季营业利润下滑,发布更为谨慎的第四季财测

路透法兰克福7月31日电--德国芯片生产企业英飞凌(Infineon)(IFXGn.DE)周二对第四财季发布更为谨慎的展望,指因全球经济环境不确定.

英飞凌表示,预计第四财季营收持平于第三财季或下滑,营业利润率料为12%左右,低于第三财季的12.7%.

该公司稍早称,第四财季营收和利润率都料持平于第三财季.

英飞凌预计,2012年营收减少约3%,营业利润率料介于13-14%.

其表示,第三财季不计特殊项目的营业利润为1.26亿欧元,较第二财季的1.44亿欧元减少13%.

英飞凌6月26日时已经预警称,营业利润将低于预估.(完)

--编译 艾茂林;审校 丁琦

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