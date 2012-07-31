敬告客户:市场讯号--中国央行若失"经理"国库之职,货币政策操作将受冲击--PDF版本****

全球经济风雨飘摇之际,各国央行在稳定经济和金融中的作用有所增强,而作为全球第二大经济体的中国,其央行的地位却正面临被削弱的风险.

中国央行"经理国库"之职,在征求意见的《预算法修正案(草案二次审议稿)》已被删除,未来或将由"代理制"做为其在国库业务中的职能.尽管"经理"和"代理"之间仅一字之差,但将给中国央行货币政策操作带来较大的影响.

这源于中国国库收支及现金余额的变化,会引起央行基础货币和货币供应量的相应变化,需要央行货币政策操作加以对冲.中国今年5月下调存款准备金率0.5个百分点的原因之一就为应对当时的国库收入大量净增加.

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