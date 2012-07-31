敬告客户:市场讯号--中国央行若失"经理"国库之职,货币政策操作将受冲击--PDF版本****

中国汇市：人民币早盘缩量下跌，区间低买高卖思路提振客盘购汇需求
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
全球经济风雨飘摇之际,各国央行在稳定经济和金融中的作用有所增强,而作为全球第二大经济体的中国,其央行的地位却正面临被削弱的风险.
中国央行"经理国库"之职,在征求意见的《预算法修正案(草案二次审议稿)》已被删除,未来或将由"代理制"做为其在国库业务中的职能.尽管"经理"和"代理"之间仅一字之差,但将给中国央行货币政策操作带来较大的影响.
这源于中国国库收支及现金余额的变化,会引起央行基础货币和货币供应量的相应变化,需要央行货币政策操作加以对冲.中国今年5月下调存款准备金率0.5个百分点的原因之一就为应对当时的国库收入大量净增加.
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路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个 月新高，上月修正后为升1.00%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正 。 同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月 修正后为升0.80%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2017年1月 123.44 0.51% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.81 1.00% 118.55 0.80% 2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33% 2016年10月
路透上海2月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个月新高，上月修正后为升1.00%。