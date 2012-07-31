《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦7月31日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
* 欧元/美元:从上周高点的回撤在即将达到周四的中间价(1.2218)之际停止.这是否已形成"B浪低点"?今天可能会有结果.初步的日内关注点位应在1.2225和1.2325.
* 澳元/美元:在攻克1.0475之后,必须上移汇价目标,目前定义为突破"B浪高点"更为合适,中期看是一个大的收缩形态中的三浪走势.从这个角度看,下一个值得关注的点位是这个收缩形态的上沿,目前在1.0690(随后是年度高点1.0857).若重新跌至目前位于1.0270的26周指数平均数指标(EMA)下方,或再度遏制上行潜力.(完)
--编译 丁琦;审校 张明钧
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