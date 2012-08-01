更正:〔伦敦奥运〕性行为影响竞技表现之说无证据支持

(更正第二段数字“15”为“15万”)

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月30日电---古希腊人认为在比赛之前应该避免性行为，但是现代奥运会和科学家队比赛期间性行为的利弊存在分歧，而且质疑节欲可以提高运动员发挥的观点。

多少年以来，教练员和运动员们都在大型赛事前六个星期就开始节欲，不过在颁奖礼后就无所禁忌了，今年伦敦奥运会上为1.05万名运动员提供了15万个安全套。

拳王阿里据称在重大赛事前六周不会有性生活，在1998年的世界杯上，当时的英格兰主教练霍德尔(Glenn Hoddle)公开地禁止弟子们在很长的比赛期间发生性行为。

几十年前，来自美国5000米长跑世界顶级选手Marty Liquori曾经这样说过：“性行为使人快乐。但是快乐的人们不会以3分47秒跑完一英里。”

然而专家们认为，被奉为金科玉律的“赛前无性事”的传言还需要全面的检验。绝大多数的研究还是基于对生理上的影响。但是，到目前为止，没有任何迹象表明，性行为可以导致体力、力量或者耐力的下降。

“当我们在实验室中测试人们的时候，我们检测的是‘对发挥的测试’。但是在实际比赛中，心里作用还会扮演一个非常非常重要的角色，” 加拿大麦吉尔大学（McGill University）的家庭医学系教授Ian Shrier介绍道。

“那些认为它会损害竞技发挥的人们经常这么说，是因为它确实会分散人的注意力、进攻性和紧张度。但是现在还没有对此的任何具体研究。”

**摇摆不定**

对《临床运动医学杂志》（Clinical Journal of Sport Medicine）此类科学研究的一份回顾显示，在比赛前夜的性行为对于心理测试没有任何影响。

在一个研究中，14名已婚的前运动员在性行为过后的头天早上被给予了一项检测最大握力的测验。对于至少6天没有性行为的他们也进行了同样的测验。结果显示，收缩肌肉的强度和耐力没有受到前夜性行为的任何负面影响。

**让我们来谈谈“性”**

也许在2012伦敦奥运会期间的性行为可能少于以往，但是它当然会被提及。

甚至伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)也在行动了。他在上周告诉记者，他希望这届奥运会“激励一代人”而不是“创造一代人”。

澳大利亚队上了媒体头条。他们的奥委会决定，射击选手Russell Mark不能和同样是射击选手的妻子Lauryn Mark同住一间房。

参加过六届奥运会并且是1996亚特兰大奥运会飞碟双多向冠军的Mark表示，他打算在晚上偷偷溜去见他的妻子。

澳大利亚奥委会出面化解众怒，他们声称让Mark夫妇同居会对其他女性运动员造成不便。

在意大利，体育爱好者们一直对于该国人气颇高的女运动员佩莱格里尼(Federica Pellegrini)的赛前热身运动着迷不已。她在2008年北京奥运会上取得了女子200米自由泳的金牌。

她的男友、同是意大利国家队游泳选手马尼尼(Filippo Magnini)告诉意大利知名八卦杂志《Chi》，他们会在佩莱格里尼伦敦比赛期间避免性行为。

23岁的佩莱格里尼则不是那么确定，她曾经在《Vogue》杂志封面上身涂金色全裸出镜。

“节欲！”她说道。“你疯了吗？”（完）