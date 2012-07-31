版本:
中国
债券 | 2012年 7月 31日 星期二 15:57 BJT

《汇市简讯》英国清算商卖盘打压英镑兑美元

0724GMT

* 英国清算机构卖盘是英镑兑美元跌至1.5689的主因.

* 穆迪确认英国AAA评级的展望为"负面",挫伤英镑.

* 1.5703(亚洲盘中低点)目前是阻力位.亚洲盘中高点是1.5730.

* 英国7月GfK消费者信心指数为负29,与6月持平.(完)

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐