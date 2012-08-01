日本防卫白皮书：中国军队影响力上升构成安全威胁

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京7月31日电（记者 Kiyoshi Takenaka）---日本周二发布年度防卫白皮书，将中国军队在国家对外政策中扮演日渐重要的角色渲染成安全威胁，称东亚国家对中国军力扩张普遍心存疑虑。
日本在防卫白皮书中称，有观点认为中国共产党与人民解放军的关系“趋向复杂化”，并称这是值得关注的问题。
报告称，中国军方对该国外交决策的影响力可能已发生了变化，但报告对此未作详述。
“这种情况属于风险管理问题，值得关注，”报告还指出。
这份报告的出炉适逢中国高官、情报专家和海事官员日渐直言政府采取强硬立场，应对地区领土争端。
报告提到包括中日东海问题等争端时，与2011年防卫白皮书内容遥相呼应，当时的报告对中国在世界舞台扮演越来越重要的角色表示欢迎，同时指出中国方面的行动日趋具有挑衅性。
报告称，“中国在与日本和其他邻国的冲突中作出了独断性的回应，令外界对该国的未来方向感到忧虑。”
报告还指出，中国军力迅速崛起、特别是海军，并称过去24年内，中国国防预算增长了30倍。这些说法与去年的报告如出一辙。
日本防卫大臣森本敏（Satoshi Morimoto）称，该地区的许多国家都对此感到关切。“这并非是变得更加谨慎。实际情况是，不仅日本对中国的行事方式有一定的戒备，东亚国家普遍如此，”森本敏对记者说。
中国国防部发言人耿雁生表示，中国军队现代化是透明的，且不针对任何其他国家。
针对近期一些日本官方人士发表的有关钓鱼岛问题的言论，耿雁生称其为不负责任的言论，称中国将维护本国权益。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。