〔伦敦奥运〕筷子与泡菜指--韩国射箭称雄秘笈？

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月31日电（记者 Peter Rutherford）---韩国女子射箭队换了一拨又一拨的队员，奥运会赛场也变了，但是她们的箭依旧毫不含糊，韩国连续第七次赢得奥运会女子射箭团体冠军。

对于她们成功的解释众说纷纭，包括了泡菜和韩国奇特的筷子，但是对于韩国女子射箭队在这个领域的霸权却毫无质疑。韩国周日战胜中国队，连续第七次赢得奥运会女子团体冠军。

自1988年汉城（现首尔）奥运会上引进射箭女子团体金牌以来，还没有其他任何国家拿到过该枚金牌。

实际上，韩国女将们已经把从1984以来射箭项目全部的14枚个人、团体金牌中的13枚收入囊中，使她们成为了奥运史上最伟大的女子队伍。

对于她们如此高产的理论解释也汗牛充栋，有的解释有逻辑可依，有的貌似合理，有的则是超级诡异了。

“泡菜指”就是最后的那一种解释。

这个“理论”是这么说的。韩国女性擅长充分利用感觉性的运动，如射箭和高尔夫，是因为她们的手掌、手指结构拥有高度的敏感性和灵活性。

高度的敏感性据说是来源于许多代的遗传，因为其传统美食泡菜的工艺需要女性们使用手指细心地挤压、搅拌和涂抹辣椒酱到大白菜叶上，而且耗时良久。

“韩国女性的手比世界上其他地方女人的都更加敏感，”韩国国家射箭队教练Baek Woong-gi在飞赴伦敦前说道。

“她们用手做的事非常棒。当韩国妇女下厨的时候，她们的手指好像是给食物留下了更多的美味。”

**筷子的技艺？**

另一种对这套复杂机制的解释是基于她们传统的饮食餐具--韩国筷子。

虽然许多其他的亚洲国家也使用筷子，但是他们更倾向于使用更长的木质筷子，相对很方便使用。而韩国筷子用光滑的、细长的钢材打造，要想掌控好它们可绝非易事。

即使在《功夫梦》（Karate Kid）一个场景中，Miyagi也难以用这种筷子抓住苍蝇。

科学家黄禹锡(Hwang Woo-suk)用筷子理论解释了韩国人在微观操控卵子和胚胎干细胞的研究上的天赋。他的团队曾经制造出了世界第一只克隆狗（一只名叫“Snuppy”的阿富汗猎犬）。

黄禹锡稍后被发现欺诈罪以及人为编造实验结果，这在一定程度上使他的意见贬值了。但是他的筷子理论仍然有很多追随者。

“医生们都在谈论‘筷子的技艺’，”Baek教练说道。“我们的姑娘们在指尖有着完美的感官。她们在箭支离弦的瞬间就可以感知得到射的结果好不好。”

然而另一个理论坚持称韩国人是天生的射手。在本届奥运会和八年前雅典奥运会都随韩国队拿到女子射箭团体冠军的李成震(Lee Sung-Jin)坚信这一理论。

“我认为我们的身体里流淌着擅长射箭的血液，”她在周日韩国队夺冠后说道。“我不清楚，但是作为一个韩国人，我就感觉是一名优秀的弓箭手。”

李成震的队友裴琪菩(Ki Bo-bae)相信，通过国家队的选拔是最艰难的一关。

“拿到奥运奖牌可比进入国家射箭队容易多了，我是这么觉得的，”她在比赛前这么说道。

但是，如果泡菜和筷子就是成为世界顶尖射箭选手的全部因素的话，那么朝鲜选手Kwon Un-sil就很难解释为什么自己至今还没有得到一枚奥运金牌。

Kwon来自朝鲜南部的咸镜道，对她而言成功之路困难重重，在2008年的北京奥运会上她出人意料地拿到了女子个人第四名的好成绩。这次她在半决赛中不敌韩国女将朴成贤(Park Sung-hyun)而被淘汰。

她后来在第三名争夺战中负于了另一名韩国选手尹玉姬(Yun Ok-hee)。

尽管耳边充斥着极具创意的各种理论，其他团队的教练对于韩国队的成功则提出了一个更为常规的解释：坚定的职业道德。

韩国射箭队员们被训练驱动、约束，并全身心投入其中，他们在这项运动中生活，呼吸间都是它的气息。

他们从小就受到了世界顶尖射箭教练的栽培，她们被训练的唯一目标就是竞争而不是享受。韩国赞助商们巨大的资金支持让他们可以全神贯注于射箭，因为他们老无所忧。

一场尴尬的射箭致富。

美国国家射箭队教练、那支嗜金牌如命的前韩国队教练李起式(ki-sik lee)告诉路透记者，韩国射箭队成功的背后，是将胜利看得比运动的快乐更重要。

“他们的成功是因为选择了不同的路径。即使是在韩国的体校，也根本不会有为了快乐而来的射手，”他补充道。

“在韩国，所有涉足进了这项运动的人都意味着他们的目标是为一名奥运会射箭选手。这就是不同的地方。”（完）