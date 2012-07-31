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市场报道 | 2012年 7月 31日 星期二 16:36 BJT

〔欧股业绩〕拜耳上调全年财测,受助于农药部门表现强劲和欧元下跌

路透法兰克福7月31日电---德国最大制药商拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)周二上调了全年获利展望,因农药部门销售强劲,且欧元疲弱提升了该集团的海外营收价值.

该集团称,预计经调整的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)将实现较高的单位数增长率.之前拜耳仅预计小幅成长.

拜耳今年营收有望达到390-400亿欧元(478-490亿美元).上次营收预估在370亿欧元左右,当时以基于欧元兑美元报1.40的汇率计算.而当前汇率已跌至1.23美元下方.

第二季经调整EBITDA上涨6.7%至21.7亿欧元,高于路透调查预估的20.8亿欧元,部分原因是农业化学品部门表现强劲.

不过,拜耳净利下降三分之一至4.94亿欧元,因公司意外拨备5亿欧元风险准备金,以应对Yasmin/Yaz节育药诉讼案.(完)

--编译 洪曦; 审校 高琦

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