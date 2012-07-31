修正:〔中国债市〕人民币利率互换小涨,由于对政策失望情绪积累和偏高资金成本

(标题漏掉"互换"两字)

路透上海7月31日电---中国人民币利率互换(IRS)周二小涨.对出台宽松政策的失望情绪累积,加之在逆回购利率指导下资金成本仍居相对高位,受上述因素影响,IRS做多动能偏强.

交易员表示,目前经济下滑情况并不明朗,央行降准靴子也迟迟未落地,越来越多的投资者开始调整对政策面的预期.同时作为央行调节流动性的主要工具,逆回购仍维持利率在3.35%的相对高位,指导资金成本整体反弹.综上作用下,IRS做多力量得以释放.

"(降准)拖得时间长了,人的预期也疲了,而且接下来的经济到底怎么样还不确定,有些人开始调整原来的预期.而且今天的逆回购利率还是在3.35%,资金成本也没切实下降."上海一银行交易员称.

他并指出,在政策和经济数据真空期内,IRS更大可能会受到预期调整因素影响而上涨,但涨幅将十分有限.IRS本周震荡上行走势的可能性大.

中国银行间市场21天期以内质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二早盘转而上涨,其中七天期涨幅较大.市场人士表示,机构出于成本等考量,选择更多从二级而非公开市场获取资金,逆回购操作量大减,致月末当日流动性供需关系略承压,进而推动资金成本上涨.[ID:nSB1697250]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 2.7575/2.8900 2.5480/2.6400 2.5720/2.6700 2.6780/2.7760 2.6820/2.9120

周一 2.7880/2.9120 2.5317/2.6200 2.5600/2.6517 2.6767/2.7733 2.6750/2.9375

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变动 -0.0305/-0.0220 +0.0163/+0.0200 +0.0120/+0.0183 +0.0013/+0.0027 +0.0070/-0.0255

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,142.14亿元,环比增长近两成.(完)