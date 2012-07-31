《SAFT专栏》德拉吉和他的魔法蜜蜂

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 艾茂林/张明钧

路透7月31日电---当心央行官员拿错误比喻来推销欧元.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉上周把欧元的窘况与大黄蜂不可思议的飞行相提并论,试图让我们相信一系列不太可能的事情.

然而上周推高市场的,是德拉吉说要"尽一切所能"来维护欧元的承诺.投资者将此解读为,欧洲央行暗示将启动另一轮在二级市场买入疲弱欧元区国家公债的计划.

或许更引人关注的是以下一段有关昆虫学的描述,"欧元就像大黄蜂.这是大自然的奥秘,因为它应该飞不起来,但它确实能飞,"德拉吉周五在伦敦一次会议上说.

"所以欧元是一只顺利飞了好些年的大黄蜂.我想人们会问,'怎么会呢?'--可能是大气里,空气中某种东西让大黄蜂飞起来.而现在空气里肯定有东西发生了变化,而我们知道金融危机过后发生了什么变化.这只大黄蜂必须变成一只真正的蜜蜂.而这就是它目前正在做的."

简直找不出哪一条论据更能代表欧元区决策官员的混乱思维,而且讽刺的是,由于市场因为这篇谈话而跳涨,这也让人更有理由看空欧元及欧元区.

从几个方面来讲,德拉吉的逻辑都是错误而混乱的.首先,目前科学家已经了解大黄蜂的飞行原理.大黄蜂飞行动作明显低效,这或许也能用来形容欧洲央行,但所谓大黄蜂飞行从科学上讲不通的想法,似乎是个迷思.

其次,大黄蜂的生命周期并没有蜕变为"真正"蜜蜂这一过程,因此要我们相信大黄蜂将蜕变为蜜蜂,而欧元将蜕变为稳健货币,实在牵强.

最后,如果我们撇开自相矛盾的部分不谈,单看德拉吉这段比喻的字面意思,这等于是要我们相信,欧元能够变强,是因为它之前常作出没人能懂的动作,然后停了下来,但很快又将再继续,因为它会变.欧元是有可能会变,但通往共同货币、银行和财政联盟之路绝不平坦.或许不像大黄蜂要变成蜜蜂那么难,但也是指望不上的.

**欧洲央行的大礼**

被咬得满头包的投资人会买欧元、、股票及欧元区债券,并不是因为他们相信德拉吉和欧洲央行可以魔杖一挥,就让一只昆虫变成另外一种生物.他们这么做,是因为德拉吉承诺要做件十分符合他权责范围的事,即使未必全然由他决定.

德拉吉辩称,欧元区内的利率差距化发展打破了货币政策的传导机制,他这么说并没有错.如果欧洲央行指标利率已经见底,而希腊两年期利率资金成本却高达25%,那么欧洲央行的确是无法控制局面,且有正当理由对金融市场进行干预.

这只有点出当前安排的结构性弱点.欧洲央行功能并不完整,一个功能完整的央行拥有终极法宝--创造新货币买进新债,直接对政府融资.这让欧洲央行所有的行动更容易受到考验,而我们也可以预期德拉吉这番最新妙喻也将接受洗礼.

德拉吉的宣示的确激励债市大涨,但之后若未提出充实详细的计画,而且有证据显示获得德国当局支持--有德国央行支持尤佳--则我们可能在短期内见到欧洲央行的决心受到考验.周四将是一关键日,届时欧洲央行将宣布利率政策、总裁德拉吉将发表媒体谈话.

一个重要的构想就是让欧洲稳定机制(ESM)取得银行业务牌照,让ESM可以从欧洲央行借入资金,从而为主权国家债务货币化打开后门,但此一构想恐让欧洲央行感到不安.德拉吉曾于5月时明白反对此一构想,这在明年即将举行大选的德国也将成为票房毒药.

这也无怪乎德拉吉要我们相信不可能的事;他正被要求完成(几近)不可能的任务,而且还是用一些不符任务所需的工具,这些工具的不合用程度,远远超过大黄蜂翅膀不适合飞行的问题.

其它选择的后果都非常悲惨.大家都期待德拉吉能够成功,但总免不了得作好准备,面对这只蜜蜂飞不上天的高度可能性.(完)