〔中国证券〕中金公司与Brevan Howard合建一支全球宏观对冲基金

路透上海7月31日电---中国知名投资银行--中国国际金融有限公司周二宣布,其全资子公司中国国际金融香港资产管理有限公司将和全球知名对冲基金管理公司Brevan Howard Capital Management LLP合作,双方将合建一支投资于Brevan Howard旗下一系列基金的全球宏观对冲基金.

公司新闻稿称,该对冲基金是中金香港资产管理公司管理的第二只合作对冲基金,其将通过提供以宏观交易策略为主的多资产类别投资机会,为投资者在各种市场情况下创造较高的风险调整回报.

新闻稿指出,Brevan Howard旗下部分基金对投资者认购权限有严格限制,中金这只对冲基金的建立为投资者投资这些Brevan Howard基金提供了特殊平台.中金这只对冲基金亦将为离岸投资者提供离岸人民币认购类别,以满足广大离岸投资者的投资需求.

Brevan Howard创始合伙人Nagi Kawkabani表示,"我们很高兴与中金香港资产管理公司合作发行此全球宏观对冲基金.我们期待着与中金香港资产管理公司密切合作,拓展亚洲的对冲基金市场."

Brevan Howard由瑞士信贷CSGN.VX前利率衍生品交易部负责人Alan Howard及其团队在2002年建立的,截止5月底,公司管理资产规模超过359亿美元.(完)