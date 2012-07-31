阿拉伯伊斯兰武装人员投身叙利亚反抗力量

(本文由路透中文网编译提供)

路透土耳其雷伊汉勒7月30日电---夏玛（Abdullah bin Shamar）是一名沙特学生，他准备和一位利比亚朋友穿过土耳其和叙利亚之间的山区前往叙利亚，他随身携带的物品不多，整齐地放在一个手提包里，其中还有一本小小的《古兰经》。

“前往叙利亚、保护该国人民免受阿拉维派（Alawite）暴君屠杀，是我们的责任，”22岁的夏玛在土耳其的雷伊汉勒镇（Reyhanli）对路透说。夏玛蓄着少量胡须，学的是工程专业。

少数阿拉伯伊斯兰武装分子已决定投身反抗叙利亚总统阿萨德的力量，跟随的人数日渐增多，夏玛和他的朋友也是其中的一份子。西方国家一些人警告叙利亚或出现基地组织（al-Qaeda ）式的战斗，夏玛和他朋友的出现令他们警惕。

夏玛和他的利比亚朋友萨卢姆（Salloum）称，他们要从被他们视为拜占庭（Byzantine）异教徒的手中解放大叙利亚。

他们称，阿萨德以及他的来自少数派的阿拉维派统治精英的军团，是叙利亚21世纪的异教徒。

逊尼派极端分子目前正向叙利亚行进，比如像外国武装分子，他们仇恨阿萨德所属的阿拉维派和什叶派占主导的伊朗，将阿拉维派视为异教徒。

几年前，这两位阿拉伯年轻人在英国布莱顿镇（Brighton）首次相遇，当时他们在参加一个语言课程。他们两人已于本周抵达土耳其。

叙利亚西北地区的一些反抗力量指挥官称，过去几个月，不断有阿拉伯人加入叙利亚自由军（Free Syrian Army），他们来自利比亚、科威特、沙特以及英国、比利时和美国的穆斯林。

他们正在形成一股由外国武装分子组成的力量流入叙利亚，当中包括在西方出生和家人因受阿萨德政府迫害逃离的叙利亚年轻人。反对派消息人士称，这股力量在加速成长，但规模仍很小。（完）