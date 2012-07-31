〔中国经济〕下半年要加大财政政策和货币政策对实体经济的支持--胡锦涛

重温稿-美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透北京7月31日电---中国国家主席胡锦涛周二称,下半年要坚持把稳增长放在更加重要位置,加大财政政策和货币政策对实体经济的支持,着力扩大国内需求
新华社报导引述胡锦涛日前在党外人士座谈会上讲话称,要切实加强和改善宏观调控,抓好农业生产,转变经济发展方式,推进改革开放,并要切实防范经济风险,提高抵 御风险冲击能力.
中国总理温家宝在会上并称,中国经济增速虽然放缓,但仍保持在年初确定的预期目标区间内.通过及时加强预调微调,5、6月份呈现出缓中趋稳态势.但当前经济运行面临的困难和风险仍不可低估,要加大政策预调微调力度.
温家宝并表示,当前要坚持把扩大消费需求作为调整结构的重要着力点,着力扩大有效投资,要切实防止房价反弹,促进房价合理回归.
中国二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.6%,创逾三年来新低,但并没有市场原本担心的那么糟糕;上半年GDP增速则为7.8%,略高于年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.为提振经济,中国央行今年以来已经两度降息,并两次下调存款准备金率.[ID:nSB1669030](完)
--发稿 赵红梅; 审校 黄凯
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
* 美国公债跟随德债和英债一道反弹 * 股市下跌增加了对公债的需求 * 美联储下周将发布1月FOMC会议记录 路透纽约2月17日 - 美国公债价格周五上涨，因对法国总统大选的担 忧和疲弱的英国经济数据增加了避险意愿，打击股市并提振了对避险美债 的需求。 有报导称，法国左翼阵营的两位主要大选候选人正就可能的合作进行 磋商，可能导致他们中只有一人进入大选第二轮，这在前夜打击了风险意 愿。 英国10年期公债收益率周五跌至三个月低位，此前发布的数据显示， 1月消费者意外减少支出，德债也受到法国大选紧张情绪的提振。 “美国债市得益于海外债市收益率下跌，以及重新评估股市出现的一 些风险交易，”德意志银行Private Wealth Management固定收益交易负 责人Gary Pollack称。 指标10年期美债 价格尾盘上涨8/32，收益率报2.42%，低 于周四尾盘的2.45%。稍早收益率触及2月10日以来最低的2.40%。 本周中段美债收益率急升
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。