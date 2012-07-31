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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 17:31 BJT

〔中国经济〕下半年要加大财政政策和货币政策对实体经济的支持--胡锦涛

路透北京7月31日电---中国国家主席胡锦涛周二称,下半年要坚持把稳增长放在更加重要位置,加大财政政策和货币政策对实体经济的支持,着力扩大国内需求

新华社报导引述胡锦涛日前在党外人士座谈会上讲话称,要切实加强和改善宏观调控,抓好农业生产,转变经济发展方式,推进改革开放,并要切实防范经济风险,提高抵 御风险冲击能力.

中国总理温家宝在会上并称,中国经济增速虽然放缓,但仍保持在年初确定的预期目标区间内.通过及时加强预调微调,5、6月份呈现出缓中趋稳态势.但当前经济运行面临的困难和风险仍不可低估,要加大政策预调微调力度.

温家宝并表示,当前要坚持把扩大消费需求作为调整结构的重要着力点,着力扩大有效投资,要切实防止房价反弹,促进房价合理回归.

中国二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.6%,创逾三年来新低,但并没有市场原本担心的那么糟糕;上半年GDP增速则为7.8%,略高于年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.为提振经济,中国央行今年以来已经两度降息,并两次下调存款准备金率.[ID:nSB1669030](完)

--发稿 赵红梅; 审校 黄凯

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