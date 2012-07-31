〔中国债市〕现券收益率全线小涨,因新债结果高企且资金成本仍处高位

路透北京7月31日电---中国银行间债市周二现券收益率全线小涨.市场人士表示,新债发行结果高企,加之资金成本持续处于高位,均带动以政策性金融债为代表的现券收益率普涨.
"今天(收益率)整体上行了,各期限都上了,国债表现比金融债好点,"华东地区一银行交易员称,"特别是上午国开债结果出来后,把整个期限(收益率)都拉上去两到三个(基)点."
她进一步指出,其对近期调降法定存款准备金率还是有信心的,故布局的重点摆布在三年以内的中短债.
上海一大型银行交易员则表示,预计年内信用债会稳定盘整,虽然不会似上半年那般强势,但大幅走弱的可能性目前也看不到.
国开行周二对第二轮"福娃债"(指五债同发)进行续增发招标,其中一年期品种中标收益率明显高于此前市场预期,其余四期包括三、五、七及10年,收益率亦略高于预期.[ID:nSB1697858]
剩余期限约6.86年的固息国债120010券最新收益率报价tCN120010=CFXS在3.09%,昨日末笔为3.0650%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.6068 3.3551
上日 2.5331 3.1389
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6800/2.6239
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.3090/2.2550
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8262/2.7682 (完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良