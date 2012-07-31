〔中国汇市〕人民币本月最后交易日涌现大量结汇盘收高,全月微跌0.13%(更新版)

(新增更多尾盘动态以及收盘报价)

* 人民币周二上涨,令本月跌幅收窄

* 人民币上周三收盘创近十个月低点

* 终日尾盘惊现大量结汇量推高人民币

路透北京7月31日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收盘上涨,助本月跌幅收窄至0.13%,虽然周二早盘交投平淡,但尾盘短时出现大量油盘结汇,最终推高人民币.

交易员称,今天是本月最后一个交易日,尾盘在几十分钟内突然出现大量结汇,人民币在几十分钟内就上了150多点,应该是油企在月底前集中结汇造成的,亦疑似央行干预所致.此外,市场亦在静待欧洲央行决策会议.

"下午没什么基本面的消息,突然说是有大量客盘,不过的确卖(美元)挺多的,蛮吃惊的.不过,收盘价和上月末相当接近,说不好是大客盘还是央行干预."华东一银行的交易员称.

不过,上海另一个交易员亦称,今天是7月最后一天,油盘结汇量增加很多,有来自中小银行很大的结汇,"瞬间就有七八个亿的美元,后来是买得大家都没流动性了,大家又开始止损."

而受欧债危机忧虑增美元强势,人民币在上周一度创近十个月收盘低点.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3627 6.3572 6.3812 6.3320 6.3303 6.3794

以下为北京时间17:49,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4270/00 6.4335

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3755/75 6.3820

上海一交易员并指出,近期开盘价与上日收盘连续性较此前更强,由于人民币并非全天交易,连续性的提高也意味着汇市更加成熟;开盘跳空更少,也降低了投资者预判的难度.

隔夜欧元兑美元下滑,为四日来首见,因在欧洲央行和美联储本周稍后的货币政策会议前,投资人不愿冒进.周二亚洲交易时段,欧元兑美元EUR=下跌0.4%至1.2285美元,远低于周五触及的三周高位1.2390美元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯

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