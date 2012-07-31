(重温稿)《中国新债预测》30年期固息国债利率预测均值4.1%,接近二级市场

* 招标品种: 财政部30年期固息国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(8月1日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(保险、银行、券商)

* 预测区间: 4.05%-4.15%

* 预测均值: 4.10%(按各家机构预测值平均)

路透北京7月31日电---中国财政部周三将年内第二次招标发行30年期固息国债.路透调查显示,考虑该期新债期限偏长,且与上次发行仅间隔一个月时间,保险机构投资热情或较为有限,参与力量以银行的配置盘为主.中标利率预测均值为4.10%,接近二级市场水平.

参与调查的市场人士并指出,中国部分经济先行指标显好,为经济增长正在筑底的逻辑提供支撑.未来现券市场长债收益率或有所反弹,抑制投资者对长期限品种的做多热情,这也将拖累明日新债需求.

"30年期长债之前看保险和银行配的比较多,不过现在保险不给力,可能明日参与主力还是银行的配置盘."上海一商业银行交易员称,"考虑30年和10年国债利差在80个bp(基点),还是存在一定吸引力,但需求不会很旺,主要还是(期限)太长了."

而上海一保险公司交易员补充道,"6月刚发过30年期,两期间隔比较近,上次配得差不多了."

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,30年期品种最新收益率约4.1141%,10年期品种最新收益率约3.2755%,两期限利差约84个基点.

今年6月底,中国财政部招标发行年内首支30年期固息国债,规模为280亿元,当时的中标利率为4.07%.[ID:nSB1632920]

上述银行交易员并指出,虽然当前还无明显迹象证明国内经济已经开始复苏,但从部分先行指标来看,经济增速下行的趋势或已止步,所以预计未来二级市场长端收益率将有所反弹.

二季度中国国内生产总值(GDP)同比增长7.6%,创逾三年来新低.不过最近公布的数据,例如7月汇丰制造业PMI初期升至五个月高位,6月规模以上工业企业利润降幅缩窄,都发出国内经济企稳的新讯号.

明日招标的新债为今年第13期记账式附息国债,按半年付息,采用单一价格(荷兰式)招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期国债的票面利率.全部进行竞争性招标,且不进行甲类成员追加投标.

该期国债竞争性招标时间为8月1日上午9:30-10:30,8月2日开始发行并计息,8月6日发行结束.8月8日起上市交易.(完)