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货币新闻 | 2012年 8月 1日 星期三 10:37 BJT

〔新债招标〕中国30年期国债中标利率4.12%,基本符合预期--业内人士

路透北京8月1日电---业内人士周三透露,中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币30年期固息国债,中标利率为4.12%,基本符合此前4.10%的市场预测均值.

业内人士并透露,该期债投标倍数1.34倍.

该期新债为今年第13期记账式附息国债,按半年付息,采用单一价格(荷兰式)招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为其票面利率.全部进行竞争性招标,且不进行甲类成员追加投标.

该期国债8月2日开始发行并计息,8月6日发行结束.8月8日起上市交易.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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