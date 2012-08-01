〔新债招标〕中国30年期国债中标利率4.12%,基本符合预期--业内人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透北京8月1日电---业内人士周三透露,中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币30年期固息国债,中标利率为4.12%,基本符合此前4.10%的市场预测均值.
业内人士并透露,该期债投标倍数1.34倍.
该期新债为今年第13期记账式附息国债,按半年付息,采用单一价格(荷兰式)招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为其票面利率.全部进行竞争性招标,且不进行甲类成员追加投标.
该期国债8月2日开始发行并计息,8月6日发行结束.8月8日起上市交易.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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