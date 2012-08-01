〔新债招标〕中国30年期国债中标利率4.12%,基本符合预期--业内人士

路透北京8月1日电---业内人士周三透露,中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币30年期固息国债,中标利率为4.12%,基本符合此前4.10%的市场预测均值.

该期新债为今年第13期记账式附息国债,按半年付息,采用单一价格(荷兰式)招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为其票面利率.全部进行竞争性招标,且不进行甲类成员追加投标.