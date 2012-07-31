〔东南亚股市〕新加坡和印尼股市7月表现优异,外资连续三个月卖超泰股

路透曼谷7月31日电---新加坡股市周二升至近一年高位,录得1月迄今最佳月度涨幅.印尼股市受外资买盘扶助涨至近三个月高点,也录得九个月来最高月度涨幅.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收高0.12%,报3,036.40点,为8月4日以来最高收盘位.本月该指数上涨5.5%,在东南亚股市中表现最好.
印尼股市.JKSE上涨1.05%,报4,142.34,为5月9日迄今最高收盘位.7月该指数收升4.7%,为第二佳表现.马来西亚、泰国和菲律宾分别录得2%、2.3%和1.2%的月度涨幅.
根据汤森路透数据,截至7月30日的一个月内,外资在印尼股市买超3.55亿美元,此前两个月累计卖超10亿美元.
数据显示,截至7月30日的一个月内,外资在菲律宾股市买超5.51亿美元.同期外资在泰国股市卖超3,800万美元,之前两个月累计卖超6.50亿美元.
1033GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3036.40 3.60 +0.12 +14.74 2646.35
马来西亚 .KLSE 1631.60 -0.75 -0.05 +6.59 1530.73
泰国 .SETI 1199.30 5.98 +0.50 +16.97 1025.32
印尼 .JKSE 4142.34 43.22 +1.05 +8.38 3821.99
菲律宾 .PSI 5307.66 29.76 +0.56 +21.40 4371.96
越南 .VNI 414.48 -0.52 -0.13 +17.90 351.55
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(完)
--编译 洪曦;审校 丁琦
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