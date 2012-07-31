〔国际油市〕亚洲柴油利润率上涨,因日本与新加坡供应减少

路透新加坡7月31日电---亚洲中质馏分油利润率周二上涨,交易商称,由于新加坡和日本炼厂的检修和停产,供应仍然紧张.

柴油和航煤裂解价差均上涨0.03美元,每桶较迪拜原油分别高18.06和18.81美元.

行业消息人士称,日本8月的柴油和航煤出口较7月最多将减少240万吨,由于炼厂检修和停工影响生产,出口在未来数月可能进一步下滑,使升水维持在高位.

出光兴产还没有计划在8月出口现货柴油或航煤,JX Nippon也已经取消了4-6批8月出口的现货航煤和柴油船货,以维持该月2-4批船货的定期出口量.

到9月份,JX Nippon可能需要进口才能兑现对长期客户的出口承诺,因为该公司计划自9月末至11月初按计划对横滨日产27万桶的原油蒸馏设施进行检修.

此外,艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)7月和8月份新加坡炼厂亚洲指标柴油的供应量也少于之前数月,交易商称这也促使近期柴油升水的上涨.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 120.91 -0.37 -0.31 121.28

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 120.48 -0.36 -0.30 120.84

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 121.81 -0.36 -0.29 122.17

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 122.61 -0.36 -0.29 122.97

8月柴油互换 GOSGSWMc1 119.90 -0.35 -0.29 120.25

9月柴油互换 GOSGSWMc2 119.30 -0.30 -0.25 119.60 (完)